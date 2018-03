Rabat: des armes à feu dissimulées dans un appartement

Ces armes sont soumises désormais aux expertises technique et balistique nécessaires, alors que les recherches et investigations se poursuivent pour élucider les circonstances de cette affaire, a précisé la même source, ajoutant que l’appartement était vacant depuis plus de cinq ans.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK