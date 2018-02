Rabat: de hauts responsables impliqués dans un réseau de vol de voitures

Le quotidien a ajouté que ces voitures volées et portant de faux papiers ont été acquises par des fonctionnaires et des employés dans le secteur privé.

Les éléments de la brigade ont d’ailleurs fait une inspection dans ces centres et vérifié les dossiers des voitures volées qui ont été vendues. Si dix voitures volées ont été saisies dans un garage, d’autres véhicules sont actuellement recherchés à Rabat, Salé, Témara et Khémisset.

La police a réussi à inculper 16 personnes impliquées dans ce réseau spécialisée dans le vol à Témara, Salé, Rabat et Mehdia, dont un taulier qui truquaient les plaques d’immatriculation pour faciliter la vente. Le leader du réseau faisait appel à des responsables des services des mines pour falsifier les papiers des voitures cambriolées en utilisant un scanner et de faux cachets.

Après le démantèlement, à Témara, d’un réseau de vol de voitures, l’enquête de la brigade judiciaire à Skhirate a révélé l’implication de plusieurs fonctionnaires et hauts responsables dans cette affaire. À en croire le journal Assabah, les mis en cause, traduits en justice, falsifiaient les documents nécessaires pour vendre les voitures volées en usant de plusieurs techniques de fraude.