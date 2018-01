Rabat: de hauts responsables dénoncés dans une plainte anonyme

Une plainte anonyme va faire tomber les têtes de plusieurs responsables de la capitale. Elle accuse ces derniers de s’accaparer des deniers publics, de l’ordre de plusieurs millions de centimes. Ceci, en revendant du matériel, préalablement emmagasiné par leurs soins, à des prix au-dessus de sa valeur marchande, à une société fictive.

Les sources du quotidien Al Massae révèlent que le wali de la Région de Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Mhidia, a ordonné une enquête concernant ces doléances anonymes qui portent de graves accusations à l’encontre de plusieurs responsables administratifs. Ces dysfonctionnements datent de plusieurs années, précise la lettre, mais ont pris plus d’ampleur ces derniers mois. De même que les enquêtes supposées avoir été diligentées sur ces affaires de malversation n’avaient jamais abouti.

Ce constat a permis à certains responsables de constituer des sociétés fictives d’importation de matériel de bureau, de menuiserie et d’aluminium. Une ferme d’élevage de bovins a même été créée en association avec un fonctionnaire du service de légalisation de signature et de copies conformes, après détournement d’alimentation animale, de médicaments vétérinaires et de matériel agricole fournis par l’Etat.

Pour toutes ces malversations précitées, en sus d’autres actes condamnables, l’enquête ordonnée par le wali comportera l’audition de plusieurs responsables et fonctionnaires. Comme il sera procédé à l’étude et à l’analyse de différents documents et archives comptables afin de tirer au clair cette affaire et de prendre les mesures disciplinaires nécessaires à l’encontre des présumés coupables.

Larbi Alaoui