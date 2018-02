Rabat: un dangereux pédophile sort de prison

Rappel des faits. Le 5 février, une sordide histoire de pédophilie avait éclaté dans la capitale. Le coupable est accusé d’abus sexuels à l’encontre de plusieurs mineurs et de menaces de commettre un délit. Les victimes, dont un handicapé mental, sont âgées entre six et neuf ans.

Pour leur part, les familles des victimes sont on ne peut plus choquées après la libération du violeur, une injustice que seules, elles, pourraient en ressentir le poids. Le quotidien a précisé que le juge compte, dans les prochains jours, entendre les enfants victimes, accompagnés de leurs parents.