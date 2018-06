Rabat: Ce que la DGSN a prévu pour Mawazine

Avec ses 2,4 millions de festivaliers en 2017, Mawazine Rythmes du Monde est souvent cité parmi les plus grands au monde. Organisé chaque année à Rabat et à Salé, ce festival est devenu une vitrine de tolérance et d’ouverture du Royaume sur toutes les cultures du monde. Pour faire en sorte que cet événement se déroule sans anicroche la préfecture de police de Rabat ne lésine pas sur les moyens humains et logistiques.

Pour cette 18ème édition, 5.000 éléments de sûreté des différents corps sécuritaires ont été mobilisés pour l’occasion, d’après les chiffres de la préfecture de police de Rabat.

Par ailleurs, les éléments de sûreté s’appuient sur un ensemble d’outils logistiques et techniques sophistiqués, révèle la même source, expliquant que cette édition connaîtra la mise en œuvre de nouvelles mesures répondant aux normes internationales en matière de sécurisation des événements artistiques d’envergure.

Il s’agit notamment de l’inspection des structures logistiques à l’aide d’unités scientifiques spécialisées dans la découverte de matières explosives, radioactives et chimiques, et qui sont équipées de technologies dernier cri.

De même, ajoute-t-on, il a été procédé au renforcement des mesures de contrôle et de vérification des accréditation d’accès aux installations du festival, avec la mise en place de moyens techniques dédiés sur chaque scène, comme les dispositifs de pointage à distance, les lecteurs d’empreinte digitale, les appareils de communication et les caméras de surveillance et de suivi portables installées sur des véhicules particuliers.

La préfecture de police de Rabat a également adopté une stratégie sécuritaire globale et intégrée en intensifiant la présence de ses éléments sur la voie publique à travers le déploiement de patrouilles dans tous les endroits qui connaissent un afflux massif ainsi que tous les axes menant vers les scènes de spectacle.

Cette stratégie repose aussi sur le déploiement de nombreuses unités de terrain, dont des brigades d’intervention, des unités mobiles de police de secours, des brigades de motards, des brigades de démineurs, des groupes de maintien de la paix, outre les brigades chargée d’assurer la sécurité des déplacements des artistes et de leurs lieux de résidence.

Farouq El Alami