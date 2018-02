Qui sont les amis proches du roi Mohammed VI ?

Depuis son jeune âge, le roi Mohammed VI s’est entouré d’amis de différentes nationalités, dont la plupart sont Marocains, Français et Algériens. Dans son dossier de la semaine, le journal Al Ayam a dévoilé les noms des amis intimes du souverain qui ont réussi à se faire une place dans sa vie.

On apprend ainsi que le publicitaire Noureddine Ayouch et l’ancien Premier ministre Abderrahman El Youssoufi sont très amis avec le roi. Le journal affirme que Mohammed VI téléphone parfois au grand politicien USFPiste pour quelques conseils concernant des affaires du pays. L’artiste Mehdi Qotbi fait également partie de cette liste, en plus du comédien Jamal Debbouze et du grand producteur Red One.

Al Ayam a également mentionné la star du raï Cheb Khaled. Parmi les chanteurs algériens, on trouve aussi Faudel qui avait qualifié le souverain de « Roi d’Afrique ».

Concernant les artistes marocains, Touria Jabrane serait son humoriste préférée et aurait été invitée plusieurs fois à des fêtes au sein du Palais royal. Même chose pour la militante des droits des mères célibataires, Aicha Chenna, qui a toujours été écoutée par le roi. Le journal a ajouté que Maître Gims et Martin Scorsese sont très proches du souverain. Si le premier a toujours clamé haut et fort son amour pour le souverain, le deuxième se fait plus discret.

Concernant les artistes égyptiens, le roi Mohammed VI est ami avec la grande actrice Yousra. Il lui avait d’ailleurs proposé de s’installer au Maroc pendant les protestations liées au « Printemps arabe » en Egypte.

Johnny Hallyday était également un grand ami du roi. Après le décès de la rock star, le roi se serait même déplacé à Paris pour présenter ses condoléances à la famille du Taulier.

Noura Mounib