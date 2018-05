Qui se cache derrière le boycott qui circule sur la toile au Maroc?

A propos des rumeurs selon lesquelles le PJD serait derrière cette campagne, l’administrateur de la page a nié en bloc toutes ces allégations et assuré que les initiateurs n’avaient pas de liens avec un quelconque parti politique. Il a ajouté que l’identité des propriétaires des entreprises visées n’était pas un critère dans le choix des produits du boycott. «On s’est basé sur la valeur de l’entreprise dans le marché. C’est le seul critère valable», a-t-il tranché. Alors pourquoi une telle campagne? Qui a pensé à la lancer? Et qui se cache réellement derrière? Les questions resteront encore une fois sans réponse.

La prochaine étape de la campagne consiste, selon lui, à s’attaquer aux intérêts de certaines entreprises, comme Centrale Laitière et Sidi Ali, en appelant les citoyens à boycotter leurs produits. «On ne compte pas griller toutes nos cartes pour faire pression. On a encore un mois devant nous», a-t-il affirmé.

En parallèle, il a accusé les gouvernements de Benkirane et d’El Othmani d’être les seuls responsables de la cherté des produits à cause, selon lui, de la libéralisation des prix et du fait de permettre aux grandes entreprises de contrôler le marché.