L’alerte sécuritaire est, en effet, à son plus haut niveau et une nouvelle stratégie sécuritaire est prévue.

Son entrée en politique s’est faite en 1998, où il devient cadre au ministère de Développement rural et de l’environnement. En 2006 il est nommé secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé de l’environnement. Et c’est en 2009 qu’il devient ambassadeur de la Mauritanie au Sénégal et en 2015 il est transféré au Niger.

Mohamed Lamine connait bien le Maroc. Ayant effectué ses études à Rabat, il est titulaire d’un doctorat en hydrogéochimie et environnement de l’ENS de Rabat. Il est par la suite devenu professeur assistant à l’ENS de Rabat, avant d’enseigner à la Faculté des Sciences et Techniques de l’Université de Nouakchott.