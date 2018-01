Qui est Anas Doukkali, le ministre qui remplace El Ouardi à la Santé?

Né à Rabat le 4 avril 1973, Anas Doukkali possède un doctorat en Chimie-physique, à la Faculté des sciences de Rabat. Après avoir travaillé comme chercheur au Centre National des Sciences et des Techniques Nucléaires au CNESTEN en 2005, il est devenu, depuis 2007, professeur Assistant à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat, et membre du Conseil de l’Université Mohamed V, Souissi.

