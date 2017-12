Quatre personnes ont été tuées et six autres blessées dans un accident survenu lundi matin sur une route régionale reliant les villes de Kasbat Tadla à Fquih Ben Saleh.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK