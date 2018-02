Quand Salah El-Ouadie compare Tariq Ramadan et Saad Lamjarred

Le poète et militant des droits de l’Homme, Salah El-Ouadie, est dans l’incompréhension totale concernant les mouvements de solidarité et de soutien au profit de Tariq Ramadan. Sur sa page officielle Facebook, il se demande comment et pourquoi une personne accusée de viol par deux femmes et poursuivie par la justice puisse bénéficier de tels soutiens.

Et d’ajouter: « Quand l’année dernière, nous avions su qu’un chanteur marocain célèbre (ndlr:Saad Lamjarred, bien sûr) a été interpellé, nous avions entendu les déclarations d’adolescentes sous-développées, de notre chair et de notre sang, ayant souhaité avoir été victimes de l’accusé ».

Salah El-Ouadie écrit sur ce sujet: » Nous avons entendu et nous nous sommes dit qu’il ne s’agissait que de danses de rattrapage, d’amours refoulées et impossibles de midinettes ». Mais se mobiliser afin de manifester sa solidarité avec une personne, elle aussi accusée de viol et poursuivie en justice, quelle que soit sa position pour ses adeptes, Tariq Ramadan en l’occurrence, est « incompréhensible », déclare le poète. Ceci, au moment même où la justice, qui ne se plie qu’à la loi, doit dire son mot, précise-t-il.

Ils sont nombreux ceux qui veulent comprendre pourquoi certains avaient décidé de soutenir une personne accusée de viol et pourquoi ils se sont rétractés par la suite, se demande El-Ouadie. Sinon, ce principe de défendre ses « frères », innocents ou coupables, ne fera que « nous confirmer dans nos convictions », assure-t-il.

Et de conclure en demandant de laisser la justice faire son travail. Et s’il s’avère que les accusés sont innocents, ils seront relaxés sans tambour ni trompette, sans fête de solidarité suspecte. « Le problème réside dans le fait que l’on garde longtemps le silence et que l’on suive les règles de la compréhension et des comportements sous nos cieux espérant qu’ils changent. Mais en vain! », regrette El-Ouadie. Notons qu’aux dernières nouvelles, la rencontre prévue pour soutenir Tarik Ramadan à Casablanca n’a pas eu lieu. Annulée ou ratée? Les organisateurs gardent le silence.

Larbi Alaoui