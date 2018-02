Quand Abderrahman Youssoufi nous est conté

Enfin! Abderrahman Youssoufi a fini par décider de publier ses mémoires! Ce sera pour le 8 mars prochain. Il s’agira de la première partie des mémoires de ce grand homme de gauche et Premier ministre du gouvernement d’alternance, sous le règne de Feu Hassan II et sous celui du roi Mohammed VI. La seconde partie sera publiée ultérieurement et abordera le retour de Youssoufi au Maroc, dans les années 90, et la période entre mars 1998 et 2002 où il a été ministre du 26 ème gouvernement du Royaume.

Et le tout a été rédigé sous la direction de M’Barek Bouderka, dit Abbas, membre le l’Instance Equité et reconciliation, Ittihadi pur, mûr, sûr, entre autres nombreuses attributions politiques et sociales, qui a pu et su convaincre son ami et camarade Youssoufi de sortir de son silence qui dure depuis 2002.

La rédaction des mémoires de Abderrahman Youssoufi a été aidée, en quelque sorte, par l’abondance de matière faite de discours politiques et d’écrits personnels du leader socialiste qu’il gardait dans ses archives. Les mémoires comportent une biographie complète de Youssoufi: son enfance, son adolescence, sa période d’opposant au régime, ses incarcérations multiples.

Cependant, il n’y est pas beaucoup question de l’époque du Protectorat français ni de celle de la résistance car, pour l’ex-Premier ministre, d’autres personnes ont déjà abordé, dans de nombreux écrits, tout ce qui le concernait pendant cette période sensible de l’Histoire du Maroc.

Larbi Alaoui