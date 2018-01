Protocole: le baisemain d’un ministre n’est pas passé inaperçu (VIDEO)

L’ancien président de l’université Mohammed V a visiblement irrité le personnel chargé du protocole, et interpellé les réseaux sociaux par sa façon de saluer le Souverain. De même que son baise-main a surpris par sa lenteur et sa longueur interminable que les caméras présentes n’ont pas manqué d’éterniser.

Le nouveau ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est apparu dans ses petits souliers et dans tous ses états, hier lundi. C’était lors de la cérémonie d’investiture des nouveaux ministres, présidée par le roi Mohammed VI au Palais royal de Casablanca.