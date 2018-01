Procès du Hirak: Zefzafi fait (encore) des déclarations surprenantes

Nasser Zefzafi, leader du Hirak du Rif, a fait une sortie pour le moins insolite. Lors de l’audience de son procès, le 16 janvier, à la cour d’appel de Casablanca, le détenu, a publiquement exprimé sa solidarité avec la police marocaine, appelant à augmenter immédiatement les salaires et à former un syndicat au sein de la DGSN.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK