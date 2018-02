Procès du Hirak: voici la date du verdict

Le procès des détenus du Hirak va bientôt rendre son verdict. A en croire le journal Assabah, le juge d’instruction près le tribunal de première instance de Casablanca a annoncé que la date finale du verdict sera le 8 février.

En plus du procès des détenus, l’affaire de l’avocat du collectif de défense du Hirak, Abdessadek Bouchtaoui, sera également au programme. Pendant la dernière audience au tribunal, qui a duré 8 heures (de 10h à 20h), il a été interrogé sur ses 114 publications liées au Hirak sur son compte Facebook.

Convoqué en août 2017 par la BNPJ, il avait écrit: « Les voix libres, les plumes libres et tout militant des droits de l’Homme sont automatiquement ciblés. C’est pour cette raison que j’ai été convoqué pour comparaître d’urgence devant la police de Tétouan », ajoutant que cette convocation est liée aux « efforts que je déploie, les déclarations que j’accorde et les statuts que je publie sur ma page Facebook dans le cadre de la loi, la constitution et les conventions internationales signées pour la défense de mes frères du Rif et les détenus du Hirak populaire ».

S.L.