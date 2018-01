Procès du Hirak: Nasser Zefzafi évoque encore la torture

« S’ils avaient pu me rendre visite, je leur aurais raconté tous les genres de tortures et se supplices que j’ai dû endurer », a déclaré Nasser Zefzafi.

Le détenu a inscrit en faux les déclarations de Me Abdelkbir Tabih, avocat de la partie civile, qui a nié toute torture. Ce qui a poussé le juge, après avoir plusieurs fois intimé l’ordre à Zefzafi de ne plus intervenir, d’expulser celui-ci de la salle d’audience.