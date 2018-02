Procès de Gdim Izik: le Maroc expulse deux avocates françaises

Survenus en octobre et novembre 2010, les événements de Gdim Izid ont fait 11 morts et 70 blessés parmi les forces de l’ordre et quatre parmi les civils.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK