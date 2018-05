Procès Bouachrine: Ziane s’en prend aux journalistes (VIDEO)

Me Ziane crie alors au complot et accuse les journalistes de corrompus, de vendus et de complices de l’on ne sait quelle partie qui est derrière cette histoire « montée de toutes pièces » pour nuire à Bouachrine.

Me Mohamed Ziane n’accepte pas que les journalistes lui posent des questions sur les vidéos à caractère sexuel concernant, ou pas, son client. Parlez-lui des déclarantes qui ne se sont pas présentées à la barre malgré la décision du tribunal sous peine d’y être obligées manu militari, il répondra plus ou moins calmement.