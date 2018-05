Procès Bouachrine: Ziane conteste le visionnage de vidéos à huis clos

Mohamed Ziane, membre du comité de défense de Taoufik Bouachrine, récuse la décision de visionner les vidéos à caractère sexuels à huit clos. Pour l’avocat, cela est contraire au principe sacro-saint de jugement juste et équitable devant prévaloir au procès du directeur et éditorialiste du quotidien Akhbar Al Yaoum.

Me Ziane estime que le visionnage desdites vidéos, en séance publique, est garant de faire éclater la vérité, sinon les calomnies et autres diffamations auront la partie belle. Lors d’une conférence de presse, tenue mardi à Rabat, l’avocat s’est inscrit en faux sur l’authenticité de présumées vidéos, enregistrées par Bouachrine dans son bureau.

« Et si le parquet général se permet d’humilier une femme dans son honneur et sa dignité avec un quelconque enregistrement, cela restera un problème entre cette femme et le parquet général », a déclaré Me Ziane. Et d’ajouter: « Quant à nous, nous ne serons pas le bouc émissaire. Et si une femme sent être victime d’une injustice dans cette affaire, qu’elle ait le courage de suivre l’exemple de Afaf Barnani et déposer plainte! ».

Au cours de la même conférence de presse, Ziane a également annoncé que la famille de Bouachrine compte déposer plainte contre Ahmed Charaï, président du conseil d’administration du quotidien Al Ahdath Al Maghribia. Ceci, « pour avoir porté atteinte à la réputation de Taoufik Bouachrine et causé un grand préjudice à ses intérêts ».

Larbi Alaoui

