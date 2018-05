Procès Bouachrine: une vidéo compromettante visionnée (VIDEO)

La défense des plaignantes dans l’affaire Bouachrine a assuré que les accusations à l’encontre du directeur de publication et éditorialiste du quotidien Akhbar Al Yaoum ont été bel et bien prouvées par la vidéo visionnée au tribunal.

Cette vidéo concernait l’une des victimes de Bouachrine accusé de viol, tentative de viol, chantage et traite d’êtres humains et « confirme les déclarations précédentes de la plaignante », selon les avocats.

La défense des présumées victimes de Bouachrine a également précisé qu’il existe deux vidéos concernant la même plaignante et que celle qui a été visionnée montre le bureau de Bouachrine.

S.L.