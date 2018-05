Procès Bouachrine: un avocat fait des révélations surprenantes

De même que le tonitruant avocat n’a pas manqué de critiquer la manière dont son client avait été interpellé par la brigade nationale. Pour Ziane, il aurait fallu annoncer à Bouachrine, dès le début, les chefs d’accusation qui lui sont reprochés et diligenter une enquête sur ces derniers uniquement, au lieu de l’interpeller et d’attendre ce qu’il avait à dire pour en tirer des conclusions.

Parmi les plaidoiries de la défense, celle de Me Mohamed Ziane, le dernier à avoir pris la parole, comportait une requête demandant à la Cour de permettre à Bouachrine d’écrire ses éditoriaux du fond de sa prison et ce, car il n’est pas poursuivi pour un quelconque délit d’opinion rapporte le quotidien Al Massae de ce mercredi 2 mai.

C’est demain, jeudi 3 mai, que la Cour d’appel auditionnera Taoufik Bouachrine, directeur de publication et éditorialiste du quotidien Akhbar Al Yaoum. Ceci, après dix-sept séances d’audience mouvementées et dont chacune avait apporté son lot de surprises sur ce dossier.