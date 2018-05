Procès Bouachrine: menacée, une plaignante se retire de l’audience

Cependant, la plaignante s’est retirée de la salle sur injonction de son avocate. Cette dernière a déclaré à Le Site info que sa cliente a été menacée par Bouachrine pendant la séance avec ses regards qui en disaient long et des mots qu’il murmurait entre ses lèvres. Ces menaces sous-entendues ont été la cause d’une crise de larmes que la plaignante n’a pu empêcher, d’où son retrait forcé de la salle d’audience.

Taoufik Bouachrine, directeur de publication et éditorialiste du quotidien Akhbar Al Yaoum aurait proféré des menaces à l’encontre d’une plaignante, ce mercredi à la Cour d’appel de Casablanca. Il s’agit d’Asmae Hallaoui, et les menaces en question concernaient la révélation de certaines choses compromettantes sur sa vie privée.