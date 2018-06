Procès Bouachrine: carton rouge pour les avocats qui s’affrontent

Les sorties médiatiques des avocats dans l’affaire Bouachrine ont soulevé la colère de plusieurs de leurs confrères. En effet, ces derniers ont qualifié ces sorties d' »inacceptables », tant pour les avocats de l’accusé que ceux des parties civiles.

Des sorties ponctuées de déclarations à la va-vite, qui leur ont valu d’être convoqués par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Casablanca afin de mettre les points sur les « i » et mettre fin à ces « dépassements ».

Par ailleurs, l’association des Ordres des avocats du Maroc a rendu public un communiqué dans lequel elle qualifie le comportement des avocats qui s’affrontent dans le procès Bouachrine de « négatif », les appelant à respecter les principes d' »indépendance, d’impartialité, d’intégrité, de dignité et d’honneur qu’exige la profession ».

Et d’insister sur la nécessité de respecter l’obligation de réserve et de la confidentialité des procédures, en conformité avec « la décision du tribunal et le respect de la moralité publique et l’inviolabilité des personnes impliquées dans l’affaire ».

Le communiqué appelle enfin les concernés à mettre fin à ces sorties médiatiques qui vont à l’encontre de la profession et des ses principes.

