Le Prix Sakharov 2018 sera-t-il décerné à Zefzafi?

Le Prix Sakharov pour la liberté et l’esprit, nommé ainsi en l’honneur du scientifique et dissident soviétique Andreï Sakharov, a été créé par le Parlement européen, en 1988. Ceci, afin d’honorer des personnes ou des institutions s’étant vouées à « la défense des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ».

Et au moment où le procès des activistes du Hirak du Rif n’a pas encore livré ses conclusions et ses sentences que d’aucuns redoutent lourdes de conséquences, une députée européenne vient d’annoncer que Nasser Zefzafi fait partie des personnes candidates au Prix Sakharov pour l’année 2018.

A rappeler que le Prix pour 2017, doté de 50.000 euros, a été décerné à l’opposition vénézuélienne, alors que Nelson Mandela avait obtenu le premier Prix du genre en 1988. Et, en 20011, à titre posthume, c’était le Tunisien Mohamed Bouazizi qui avait été choisi comme lauréat de ce prestigieux Prix du Parlement européen.

Alors, Nasser Zefzafi, poursuivi pour de graves chefs d’accusation, dont celui « d’atteinte à la sécurité de l’Etat » sera-t-il le prochain lauréat du Prix Sakharov pour la liberté et l’esprit? « Wait and see »!

Larbi Alaoui et Rida Errahmani