Prix du poisson au Maroc: voilà pourquoi ça flambe

Il a expliqué que la loi impose aux pêcheurs de vendre leurs marchandises dans les ports seulement et souligné que le prix du poisson n’a pas changé pendant les mois d’avril et mai. « Le prix des sardines par exemple est toujours fixe contrairement à celui d’autres genres de poissons qui connait certains changements raisonnables. Ce mois de mai, je peux vous assurer que les prix n’ont pas bougé », a ajouté le président.

Dans une déclaration à Le Site info, le président de la confédération nationale de la pêche maritime Abdelkrim Foutat a assuré que le prix du poisson n’a pas changé depuis plusieurs mois dans les ports. « Les prix ont bondi à cause des commerçants qui cherchent une marge de gain de plus de 100% », a-t-il tranché.