Prix des carburants: enfin une bonne nouvelle pour les Marocains

Daoudi a également précisé que plusieurs ministères ont présenté leur soutien à la commission d’inspection parlementaire qui s’est formée au sujet des prix des carburants. Constituée depuis six mois par la première chambre, cette commission est chargée d’enquêter sur les plaintes des citoyens qui jugent exagérées les marges bénéficiaires des sociétés de distribution de carburants. Néanmoins, elle n’a toujours pas réussi à avancer à cause de l’absence de données officielles concernant les quantités et le coût des carburants importés.

