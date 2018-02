« Après une baisse de 17 centimes sur le Gasoil et de 15 centimes sur le Super, le 17 février dernier, les prix ont reculé de 24 et 26 centimes », précise L’Economiste qui se base sur le Groupement des pétroliers du Maroc (GPM).

