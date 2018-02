Le prince Moulay Ismaïl chaleureusement félicité par Ahlam

« Lorsque l’enfant paraît », titre de la pièce théâtrale d’André Roussin (1951), les félicitations aux heureux parents fusent de partout. Et lorsque, de surcroît, cet enfant est celui du prince Moulay Ismaïl et de son épouse Lalla Anissa, la Toile s’enflamme et les voeux pour le couple princier et pour le nouveau-né se multiplient.

Et parmi ces voeux, ceux d’Ahlam, la chanteuse émiratie qui, sur sa page Instagram, a tenu à féliciter le prince Moulay Ismaïl et son épouse, à l’occasion de cet heureux évènement au sein de la famille royale, consistant en la naissance d’un bébé de sexe féminin. Illustrant sa publication avec une photo de l’heureux et beau couple princier, Ahlam ne tarit pas d’éloges sur les trois enfants de Moulay Ismaïl et de Lalla Anissa. A savoir, Lalla Aïcha, Lalla Hala, leur frère Moulay Abdellah, du nom de son grand-père, le sémillant et regretté prince, frère de Feu roi Hassan II, et de la benjamine, petite nouvelle arrivée.

Et la talentueuse chanteuse émiratie de conclure son post en assurant : » Nous avons été élevés (ndlr: les citoyens des Emirats Arabes Unis) dans l’amour du Maroc par notre cher père de la Nation, Zaid Ibn Soltane, que Dieu l’ait en Sa sainte miséricorde! »

Le Site info, en cette heureuse occasion , se joint également à Ahlam et présente ses voeux les meilleurs au prince Moulay Ismaïl, à son épousee, Lalla Anissa , et à l’ensemble de la famille royale.

Larbi Alaoui