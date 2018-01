Pressions sur Latifa afin qu’elle retire sa plainte

La présumée tortionnaire de Latifa est incarcérée à l’établissement pénitentiaire Oukacha, à Casablanca. Ses proches, selon le quotidien Al Massae, font des mains et des pieds afin que la jeune femme de ménage et son tuteur retirent la plainte à l’encontre de sa patronne.

