Première déclaration de Moulay Hafid Elalamy après le rapport de la Task Force 

Le Comité de Candidature Maroc 2026 a reçu, vendredi soir, la confirmation du Comité d’évaluation de la FIFA (Task Force) de la qualification de son dossier technique qui sera soumis au vote du Congrès de la FIFA le 13 juin prochain à Moscou.

Ainsi, le Royaume du Maroc pourra y présenter sa vision et défendre son dossier auprès des associations membres de la FIFA lors de ce Congrès. La décision de la Task Force confirme la grande qualité du dossier Marocain, répondant aux exigences nouvelles et très élevées de la FIFA.

Cette première consécration souligne la capacité du Royaume à organiser une Coupe du Monde à 48 équipes ce qui constituera une première et donne ainsi une opportunité historique au Maroc, d’organiser une compétition d’exception.

Moulay Hafid Elalamy, Président du Comité de candidature Maroc 2026, a déclaré que « sous les Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, nous sommes tous enthousiastes à l’idée d’être qualifiés pour cette étape et déclarés aptes à organiser un tel événement ».

MHE note que « nous présenterons aux associations habilitées à voter lors du Congrès FIFA du 13 juin à Moscou la vision du Royaume du Maroc afin de convaincre la majorité des votants lors de ce Congrès ». Et « dans les prochains jours, nous poursuivrons notre mission afin de démontrer à la FIFA et à la grande famille du football mondial, notre capacité à organiser une Coupe du Monde de la FIFA authentique et profitable laissant un héritage fort au monde du football ». Selon MHE, « le Maroc ne promet pas seulement d’organiser un évènement rentable. Cette Coupe du Monde sera innovante, responsable et également compacte avec des trajets limités entre les matches, un atout qui permettra aux joueurs et aux fans de pleinement profiter de l’événement. Le football fait partie intégrante de notre identité nationale, nous pouvons garantir une Coupe du Monde magique, vibrante pour les joueurs et les fans dans l’ensemble de nos villes ».