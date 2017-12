Comment sont-ils au courant des déplacements du Souverain à la place Vendôme, dans l’un des grands centres commerciaux parisiens qu’il affectionne ou aux alentours de sa résidence? Le quotidien Assabah, nous donne la réponse. Celle-ci est du fait d’intermédiaires s’étant spécialisés dans l’étude des faits et gestes du Souverain en France. Renseignements qu’il monnayent et escroquent ainsi des Marocains résidant à l’étranger croyant pouvoir régler leurs problèmes en interceptant la voiture du roi.

