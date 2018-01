Pourquoi le Maroc opte pour un nouveau régime de change

C’est ce qu’avait affirmé le ministère de l’Economie et des finances dans son communiqué, pour lequel cette réforme du régime de change a pour objectif de renforcer la résilience de l’économie nationale aux chocs exogènes, de soutenir sa compétitivité et d’améliorer son niveau de croissance, afin de se diriger vers l’émergence de son économie.

Pour répondre à la question, de l’utilité de ce nouveau régime de change, Hasnain Malik, responsable des recherches actions d’Exotix Partners LLP, a fait savoir que le Maroc pourra «réagir plus efficacement aux chocs internationaux, étant donné son exposition externe significative via les exportations, les envois de fonds, le tourisme et les importations de pétrole».

Avant toute chose, il faudrait préciser que chaque jour, Bank Al-Maghrib fixe un prix de référence pour le Dirham, qui se base sur un panier de devises composé de l’Euro et du Dollar américain à hauteur respectivement de 60% et 40%.