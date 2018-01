Portrait: Saïd Amzazi, le ministre qui succède à Hassad à l’Education nationale

Saïd Amzazi que le roi Mohammed VI a nommé, lundi à Casablanca, ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est né le 11 avril 1965 à Sefrou. Portrait de celui qui a la lourde tâche de remplacer Mohamed Hassad.

Titulaire en 2001 d’un doctorat d’Etat en Biologie à l’Université Pierre et Marie Curie, Paris 6, Amzazi a été président de l’Université Mohammed V de Rabat depuis 2015.

Il a été doyen de la Faculté des sciences de Rabat entre 2011 et 2014, vice-doyen chargé des affaires académiques et pédagogiques à la même faculté, membre de la Commission nationale d’accréditation et de coordination de l’enseignement supérieur (CNACES) et membre du comité préparatoire du Conseil national des langues et de la culture marocaines (CNLCM).

Il a aussi occupé le poste de président de la Commission d’évaluation des bourses d’excellence pour le Doctorat depuis 2015, président de la Commission de sélection pour l’octroi des bourses de mérite par la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de l’Education-formation depuis 2017, président de la Commission pédagogique et de la formation continue de la conférence des présidents d’universités (CPU) depuis 2015.

En 2016, Saïd Amzazi aété nommé coordonnateur, lors de la COP 22, du programme de la CPU et coordonnateur du réseau des doyens des facultés de sciences des universités publiques marocaines.

Il a occupé également le poste de vice président de Majliss Al Oumanâa de l’Université Mohammed V d’Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis) depuis 2015 et était, entre 2012 et 2014, membre de la haute Commission d’équivalence des diplômes étrangers du ministère de l’Enseignement supérieur.

Amzazi, qui a mené plusieurs activités pédagogiques et de recherches au Maroc et à l’étranger, est marié et père de trois filles.