Port de Tanger: il cachait du haschich dans des briouates!

La vigilance des éléments de la police et de la douane au centre de contrôle des voyageurs au sein du port a permis, suite à une fouille minutieuse, l’arrestation d’un employé dans l’une des sociétés de transport maritime basée au même port, a-t-on précisé de même source. Le mise en cause, qui était en voyage officiel, s’apprêter à embarquer avec cette quantité de drogues camouflées sous forme de briouates, stockés dans un bocal à gâteaux faits maison.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK