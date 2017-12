Face aux provocations répétées des milices armées du Polisario, le long de nos frontières avec nos voisins mauritaniens, le Royaume ne saurait fermer les yeux ou faire la sourde oreille. Ainsi, le quotidien Al Massae, d’après ses sources, rapporte que nos Forces armées royales s’apprêtent à être sur le qui vive pour contrer les visées belliqueuses du Front des séparatistes.

Et de nouvelles décisions militaires viennent d’être prises concernant la zone sud du Maroc. Le général de corps d’armée, Abdelfettah Louarak, a donné ses directives à El Farouk Belkhir, général de division et commandant de la zone sud, pour prendre ses dispositions concernant le déploiement d’unités des FAR et leurs manoeuvres dans la région de Guerguerat.

Ces opérations de l’armée marocaine cibleront les régions de Bir Gandouz, de Tichla et d’Aousserd afin de riposter à toutes velléités et autres provocations de la part des séparatistes du Polisario. Plusieurs réunions ont été organisées, dans ce sens, par l’Inspecteur général des FAR et commandant de zone sud, avec de hauts responsables militaires, dans le but de faire face à la situation. Ceci, après les probants succès de la campagne diplomatique marocaine dans le continent qui ont provoqué un désarroi certain des parties adverses. Ces dernières, dont la prétendue « RASD », ont eu alors recours à leurs vaines provocations coutumières, avec des mouvements suspects des milices du Polisario du côté de la région de Guerguerat, selon des observateurs mauritaniens.

D’un autre côté, d’autres sources mauritaniennes ont également fait état de déploiements inhabituels de mercenaires armés des séparatistes au nord de la frontière de la Mauritanie. Ce fait n’a pas manqué d’alerter le général de division, El Farouk Belkhir, qui a ordonné diverses décisions, dont des manoeuvres militaires et le déploiement d’unités des FAR vers les lieux de cette agitation fébrile du Polisario.

Larbi Alaoui