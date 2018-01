Pluie, vent, tempête…la météo détaillée dans les villes du Maroc ce week-end

Des chutes de neige faibles à localement modérées intéresseront les reliefs ou les plateaux des provinces de Ouazzane, Khemisset, Taourirt, Guercif, Jerada, Errachidia, Figuig et Tiznit. On vous le répète, c’est le moment où jamais de rester sous la couette et de sortir quelques bons films…

