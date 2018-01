PJD: les propos de Rabbah attisent la colère de Laftit

Aziz Rabbah, membre du Secrétariat générale du PJD et ministre de l’Energie, des Mines, de l’Eau et du Développement durable a accusé de corruption un candidat du parti Mouvement populaire lors la campagne des élections partielles à Larache.

Rebbah, relève Assabah, ne se détourne pas de son discours politique et ne mâche pas ses mots envers ses adversaires: « Il y a des partis qui ont été fabriqués et utilisent le mensonge, la rumeur et la corruption pour convaincre les habitants de la ville de les élire ». Et d’ajouter que « en utilisant ces procédés, les uns ne cherchent qu’à profiter des biens des communes et des appels d’offres ». C’est le discours qu’il a martelé aux habitants de Larache. Cette façon de faire de la politique n’est pas celle du PJD, assure-t-il. « Au sein de notre parti, on fait de la politique par devoir, par amour et par intérêt. Car nous sommes aussi des citoyens et notre intérêt est de bien vivre dans nos villes. Personne ne peut nous accuser de corruption ».

Les propos d’Aziz Rabbah ont provoqué la colère du ministre de l’intérieur Laftit qui compte enquêter sur cette affaire et ces accusations.

Hafsa Ait Moulay Larbi