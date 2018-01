Photos prises par une touriste dans un hammam: l’enquête se poursuit à Marrakech

Après avoir inspecté le domicile de la touriste, la police a trouvé un autre téléphone qui ne contenait pas, non plus, les photos de la victime. La mise en cause est toujours en garde à vue au moment où nous écrivons ces lignes.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK