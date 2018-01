Photo de la chienne errante à Tiznit: l’Intérieur fait une mise au point

Tout en démentant catégoriquement les allégations véhiculées à propos de cette photo, le ministère de l’intérieur affirme que celle-ci a été prise en dehors du Maroc et avait déjà été publiée dans des journaux et sites électronique étrangers depuis 2012, notant qu’il s’agit d’une photo concernant un enfant indien qui tète la mamelle de chiens errants.

