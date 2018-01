Permis de conduire: les auto-écoles se rebellent contre Boulif

Un mémorandum d’entente a été signé, lundi à Rabat, entre l’Agence marocaine de Sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) et le Conseil espagnol de sûreté Nnucléaire (CNS).

Ce dernier est sorti de son silence, niant en bloc les informations assurant que tous les patrons d’auto-écoles ont signé le document. «De mon côté, j’ai reçu des centaines de plaintes de professionnels et d’associations au sujet de certaines parties qui ont lancé une pétition contre la restructuration du secteur et qui rassemblent les signatures de façon illégale», a-t-il confié au quotidien, ajoutant que les responsables de la pétition tentent de convaincre les patrons des auto-écoles du fait que le système de prise de rendez-vous en ligne pour les examens du permis de conduire ne sera jamais opérationnel. «Ce qui est totalement faux», tranche Boulif.

Le torchon brûle entre les patrons des auto-écoles et le secrétariat d’Etat chargé du transport à cause des nouvelles règles instaurées pour passer le permis de conduire. A en croire le journal Akhbar Al Yaoum, les professionnels du secteur ont lancé une pétition pour dénoncer ces mesures imposées depuis deux semaines par le chef du département Najib Boulif.