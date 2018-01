Le père Zefzafi se lâche chez Nabila Mounib (VIDEO)

L’intervention d’Ahmed Zefzafi s’est articulée sur le sens de « rebelles » terme utilisé par le Protectorat français pour désigner les résistants marocains et celui de « séparatistes » que d’aucuns persistent à attribuer aux activistes du Hirak détenus et dont les revendications sont socio-économiques. « En 1898, toute une tribu avait été décimée par Bouchta Baghdadi, alors que les survivants ont été déplacés dans différentes régions du Maroc. Tout cela parce qu’ils avaient osé revendiquer leurs droits que des commerçants européens leur avaient usurpés en s’emparant de leur argent sans leur livrer les marchandises promises », a-t-il ajouté.

