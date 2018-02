Pêche clandestine: l’armée marocaine repère un navire turc

Les Forces Armées Royales enquêtent sur l’équipage d’un navire turc. En effet, depuis plusieurs jours, le Centre National de Surveillance par satellites surveillait le bateau qui circulait sur les côtes de Dakhla exerçant une pêche illégale et non autorisée par les services compétents du Ministère de l’Agriculture, rapporte Al Massae.

