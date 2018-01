Pauvreté: Hakkaoui s’attire les foudres des internautes

L’extrême pauvreté serait fixée à 10 dirhams par jour. Elle a également baissé et concerne aujourd’hui 450000 Marocains. Classés à la dernière catégorie de la classe moyenne, ceux qui touchent 3000 dirhams par mois, eux, peuvent, selon le HCP, subvenir à la plus grande partie de leurs besoins élémentaires. Ce que Hakkaoui n’a pas manqué de rappeler.

