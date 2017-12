Passeport marocain: vous allez payer plus cher à partir de cette date

Comme annoncé, le prix du timbre fiscal exigé, parmi les autres documents à fournir pour l’obtention du passeport va donc augmenter de plus de 50%. Et c’est donc à partir du lundi 1er janvier que cette mesure sera effective.

« Pour leur permettre de s’acquitter de ce droit de timbre, la Direction Générale des Impôts met à la disposition des citoyens deux timbres indiquant les quotités respectives de 300 DHS et 200 DHS, qui tiendront lieu de timbre de 500 DHS et seront simultanément utilisés pour remplir les formalités de demande de passeport ou de prorogation », peut-on lire dans une note de la DGI.