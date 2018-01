Passeport: la liste des pays sans visa pour les Marocains

Henley & Partners, la société de conseil en résidence et en citoyenneté mondiale, a publié le 11 janvier le classement des passeports pour l’année 2018.

Le passeport marocain est 74ème au monde et 8ème dans le monde arabe, devançant ainsi l’Algérie et l’Egypte. Le cabinet affirme également que les Marocains peuvent visiter 61 pays sans visa, ajoutant que les passeports des pays du Golfe sont les plus puissants au monde arabe. Classé 33ème au monde, le passeport des Emirats Arabes Unis est le plus fort et offre l’accès à 11 pays sans visa, suivi par le Koweït (83 pays), le Qatar (77 pays), le Bahreïn (75 pays), Oman (71 pays), et l’Arabie Saoudite (69 pays). Au Maghreb, la Tunisie est première avec 66 pays, suivie du Maroc, de la Mauritanie (57 pays), de l’Algérie (47 pays) et de la Libye (36 pays). La Syrie et l’Irak sont en queue du classement avec respectivement 28 et 27 pays.

Les Marocains ont l’embarras du choix pour s’offrir des vacances sans se soucier des procédures du visa. Ils ont ainsi droit, entre autres, à la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Gabon, la Guinée, l’Algérie, le Niger, la Tunisie, le Sénégal, la Tanzanie, la Guinée-Bissau, le Kenya, le Mozambique, le Togo, Hong Kong, la Malaisie, la Corée du Sud, la Turquie, la Jordanie, le Liban, la Palestine, Le Tadjikistan, l’Indonésie, la Syrie, l’Iran, le Brésil, l’Equateur, Haiti, la Micronésie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, le Cambodge, les Comores, la Dominique, Madagascar, les Maldives, les Îles Marshall ou encore les Philippines.

Noura Mounib