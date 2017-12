L’alerte sécuritaire est, en effet, à son plus haut niveau et une nouvelle stratégie sécuritaire est prévue.

Il s’est avéré, par la suite, que le mis en cause n’était pas un terroriste, mais il est qualifié de dangereux. D’autant plus qu’il avait déjà agressé, selon une source judiciaire, l’un des gardes du corps du roi à Betz, lui causant plusieurs blessures au niveau de la tête. La même source révèle que le ressortissant marocain avait également été arrêté dans le passé pour tentative d’introduction par effraction dans la résidence royale.