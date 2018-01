Oumaima: « je fume un joint avant de composer mes tracks » (VIDEO)

Oumaima, 18 ans, est la rappeuse marocaine qui secoue les réseaux sociaux depuis quelques jours.

Cette jeune étudiante, loin d’avoir froid aux yeux, a fait le buzz grâce au clip de sa chanson Dollars qui a déjà été vu plus de 26000 fois. Devenir célèbre à tout prix, c’est bel et bien la devise de cette jeune fille qui n’a pas peur de choquer. Poses lascives, tenues sexy et injures à souhait, Oumaima, qui ressemble comme deux gouttes d’eau à Sina, n’y est pas allée par quatre chemins pour imposer son style et se faire connaître, malgré les insultes. «Continuez à me critiquer, ça me rend célèbre», a-t-elle affirmé, non sans ironie.

Elle a confié qu’à l’instar de la majorité des rappeurs au monde, elle ne s’attendait pas à un tel buzz après son clip, ajoutant qu’elle voulait clacher une ancienne amie à travers sa chanson. Au sujet de son style vestimentaire, Oumaima trouve que les réactions des internautes sont exagérées. «Chacun son style. Je trouve le mien irréprochable», souligne la rappeuse, toute confiante.

Et comme pour choquer davantage, elle n’hésite pas à confier qu’elle ne peut pas composer ses tracks sans fumer des joints.

