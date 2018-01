Oujda: une salle de sport pour femmes dans une mosquée

C’est une première au Maroc et même au niveau mondial! Une salle de sport dans une mosquée vient de voir le jour à Oujda.

La salle de sport et de fitness a été aménagée dans la mosquée Moulay Ismail d’Oujda et sera dédiée aux femmes et filles de la région. Comme le rapporte le quotidien L’Economiste, cette initiative qui date de 2007 a été lancée par Mustapha Benhamza, membre du Conseil supérieur des oulémas et président du conseil local des oulémas de la ville orientale.

Benhamza rappelle que « nous retournons aux sources de notre religion qui, de tout temps, a encouragé les femmes à s’adonner au sport et à l’épanouissement de leur personnalité ». Cette initiative sera généralisée dans tout l’Oriental a affirmé le président du Conseil local des oulémas.

F.R.