Oujda: plus de 600 personnes arrêtées en 48 heures chrono

Ces opérations sécuritaires s’inscrivent dans le cadre des efforts soutenus déployés par les différents services de la préfecture de police d’Oujda pour lutter contre tous les aspects de délinquance et renforcer le sentiment de sécurité et de quiétude chez les citoyens.

Pour ce qui est du contrôle de la sécurité routière, les services sécuritaires ont rédigé 803 contraventions et mis à la fourrière municipale 47 véhicules et 27 motos pour non respect du code de la route.