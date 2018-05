Oujda: des excréments de poulets pour nourrir les moutons de l’Aïd

Après la saisie, les autorités se sont dirigés à la ferme du mis en cause, dans la commune de Twisent, à Jrada, et ont, une seconde fois, saisi de grandes quantités de fientes de poules dans trois écuries vides.

La police d’Oujda a saisi plus de trois tonnes d’excréments de poulets, en plus d’un mélange de farine et de vermicelle dans la voiture d’un éleveur. Selon le journal Al Massae, ces produits étaient destinés à l’alimentation des moutons qui seront mis en vente pour Aïd Al Adha.